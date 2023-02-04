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Тюменцы получают бесплатные консультации онкологов

Общество, 11:14 04 февраля 2023

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

135 тюменцев и гостей областной столицы получили бесплатную консультацию в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями 4 февраля.

12 человек врачи отправили на дополнительное обследования для уточнения диагноза.

Посетители ТРЦ "Остров" проконсультировались с дерматологом-онкологом, научились самообследованию молочных желез, повысили уровень знаний о раке, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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