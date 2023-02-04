Тюменцы получают бесплатные консультации онкологов

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

135 тюменцев и гостей областной столицы получили бесплатную консультацию в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями 4 февраля.

12 человек врачи отправили на дополнительное обследования для уточнения диагноза.

Посетители ТРЦ "Остров" проконсультировались с дерматологом-онкологом, научились самообследованию молочных желез, повысили уровень знаний о раке, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.