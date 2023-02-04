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Средняя зарплата выросла в Тюменской области

Экономика, 17:57 04 февраля 2023

Фото: ИА "Тюменская линия"

Средний уровень номинально начисленных зарплат в Тюменской области за 10 месяцев 2022 года по данным Тюменьстата составил 59 тыс. 357 рублей - на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Традиционно больше всех зарабатывали в сфере добычи нефти и газа - в среднем 170 тыс. 592 рублей, на производстве химических веществ и продуктов - 146 тыс. 768 рублей, производстве машин и оборудования - 137 тыс. 178 рублей, научных исследованиях и разработках - 131 тыс. 518 рублей, на воздушном транспорте - 121 тыс. 608 рублей, сообщает "Вслух.ру".

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