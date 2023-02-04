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Юрий Баранчук и Герой России Илья Панфилов провели урок мужества для юных тоболяков

Общество, 14:27 04 февраля 2023

Фото: телеграм-канал Юрия Баранчука

Урок мужества для учеников школы №13 в Тобольске провели депутат Тюменской областной думы Юрий Баранчук и Герой России Илья Панфилов.

Встреча с юными тоболяками прошла в рамках уникального патриотического проекта "Год Героев России", который стартовал в 2023 году по всей стране, рассказал Юрий Баранчук в своем телеграм-канале.

"Принял участие в проекте "Парта Героя". Теперь в тобольской школе будет стоять Парта, посвященная полковнику в отставке, участнику Первой чеченской войны, Герою Российской Федерации Илье Борисовичу Панфилову", - написал депутат.

В ДК "Синтез" Юрий Баранчук принял участие в "Дискуссии поколений". Он рассказал о командировках на Донбасс, встречах с жителями Краснодона и о том, как тюменцы помогают бойцам - участникам СВО.

"Очень важно сегодня рассказывать молодежи о том, что такое историческая правда, и том, какой ценой приходится её отстаивать!", - подчеркнул народный избранник.

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