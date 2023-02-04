В Тюмени увеличат бесплатный период на платных парковках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени смогут парковаться с 18 до 9 часов без оплаты. Глава города Руслан Кухарук дал поручение департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта увеличить время бесплатного пользования платным парковочным пространством.

Об этом глава Тюмени сообщил в своем Telegram-канале 4 февраля.

Расширение платного парковочного пространства в центральной части Тюмени анонсировали в 2022 году. Мнения горожан разделились. От жителей многоквартирных домов на улицах Советской, Водопроводной, Комсомольской, Свердлова, Орджоникидзе, Осипенко поступил ряд обращений в администрацию Тюмени.

"Территории, которые сегодня юридически относятся к землям общего пользования в составе улично-дорожной сети, многие годы использовались жителями этих домов как место парковки своего личного транспорта. Тюменцы в обращениях пишут о том, что возможность использования бесплатного парковочного пространства в установленный промежуток с 19 до 7 часов, а также в выходные и праздничные дни не всегда соответствует потребностям и графику жизни большинства местных жителей: кто-то уезжает на работу позже семи утра, кто-то возвращается раньше 19 часов", – рассказал Руслан Кухарук.

Напомним, новое платное парковочное пространство начнет работу с 6 февраля. В течение двух недель оно будет работать в тестовом режиме. Возле платных парковок будут работать волонтеры, которые разъяснят порядок оплаты парковочного места, помогут установить мобильное приложение и ответят на вопросы автомобилистов.

Инна Пахомова