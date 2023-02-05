Тюменские коммунальщики назвали причины слабого напора воды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Повышенное гидравлическое сопротивление системы может стать причиной слабого напора воды в кране. Кроме того, проблема может быть вызвана засорением сетки аэратора, самого смесителя или гибкой подводки. Чтобы восстановить напор, достаточно прочистить или заменить их.

Об этом рассказали специалисты кафедры ЖКХ Тюменского индустриального университета, пишет "АиФ – Тюмень".

Также важно проверить вентиль (шаровый кран), фильтр, регулятор давления, счетчик воды. Падение напора может быть вызвано и занижением диаметра трубопровода.

В то же время, если проблема слабого напора воды есть и у соседей, то причина общая для всего здания. При недостатке напора в городской сети система водоснабжения здания оборудуется повысительной насосной установкой. Если напор воды недостаточен только на верхних этажах здания, то такая установка либо не была предусмотрена, либо не работает.

Кроме того, управляющая компания или ТСЖ обязана провести проверку и принять меры по устранению нарушения предоставления коммунальной услуги.