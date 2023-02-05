  • 5 февраля 20235.02.2023воскресенье
  • В Тюмени -6..-8 С 1 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сорок юных тюменцев пополнили региональную базу талантливых детей

Общество, 15:42 05 февраля 2023

цирковая студия «Арлекин» | Фото: цирковая студия «Арлекин»

Сорок воспитанников городских учреждений дополнительного образования из Тюмени получили знаки отличия "Участник Региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области".

Торжественная церемония вручения прошла в центре "Грант". Знаки получили ребята, добившиеся успехов в творчестве, художественной деятельности, физкультуре и спорте, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Всего в 2022 году в региональную базу были включены 1 тыс. 700 талантливых юных тюменцев.

Ранее в Тюменской области утвержден знак отличия "Участник Региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# талантливая молодежь , талантливые дети

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 05.02.2023Как правильно выбрать почвогрунт в магазине, рассказали тюменцам
16:41 05.02.2023Тюменские IT-специалисты представят разработки в сфере медицины
16:08 05.02.2023Выпуск шоу о состязании "Поваров на колесах" в Тобольске показали на Первом канале
15:42 05.02.2023Сорок юных тюменцев пополнили региональную базу талантливых детей