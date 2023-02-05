Сорок юных тюменцев пополнили региональную базу талантливых детей

| Фото: цирковая студия «Арлекин» | Фото: цирковая студия «Арлекин»

Сорок воспитанников городских учреждений дополнительного образования из Тюмени получили знаки отличия "Участник Региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области".

Торжественная церемония вручения прошла в центре "Грант". Знаки получили ребята, добившиеся успехов в творчестве, художественной деятельности, физкультуре и спорте, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Всего в 2022 году в региональную базу были включены 1 тыс. 700 талантливых юных тюменцев.

Ранее в Тюменской области утвержден знак отличия "Участник Региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области".