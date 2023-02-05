Тюменских студентов и школьников приглашают на "Лучший урок письма – 2023"

| Фото: сообщество "Тюменский индустриальный университет | ТИУ" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Тюменский индустриальный университет | ТИУ" во ВКонтакте

Принять участие в конкурсе "Лучший урок письма" предлагают жителям Тюменской области. Побороться за победу могут школьники, студенты и педагоги, пишет Мегатюмень.

Учащимся школ и вузов предстоит проявить себя в шести номинациях: "Кто может меня воспитать?", "Я доброволец, я волонтер", "Рецепты счастливой семьи", "Судьба и Родина едины!", "Есть такая профессия – Родину защищать…" и "Наставник - создатель будущего". Для педагогов предусмотрена номинация "Лучшая методическая разработка проведения урока письма".

В работах школьников и студентов жюри оценит структурность мышления авторов работ, их творческий подход и уровень владения русским языком, в работах педагогов – методические наработки, которые можно внедрить в школьную программу.

Работы на конкурс принимаются по 15 августа 2023 года в бумажном виде по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная ул., 2А, в строке получателя указать "На конкурс "Лучший урок письма", или по электронной почте konkurs@russianpost.ru. Победители получат дипломы и сувениры.