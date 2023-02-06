В Тюменской области выявили контрафактную вакцину от бешенства домашних и сельхозживотных

| Фото: Государственной ветеринарной службы Тюмени | Фото: Государственной ветеринарной службы Тюмени

Партии контрафактной вакцины от бешенства выявили в Тюменской области. Неизвестный производитель подделал три серии препарата "Нобивак® Rabies", сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

"Вакцина в стеклянных флаконах с нанесенными на них этикетками на иностранном языке, поверх которых наклеены стикеры с информацией на русском языке. Упаковка и маркировка вакцины для профилактики бешенства не соответствует требованиям федерального закона "Об обращении лекарственных средств", - уточняется в сообщении.

Поскольку вакцина серий В002В06, А572В01, А586А01 представляет угрозу здоровью животных, ветклиникам, в которых данный препарат использовался в декабре 2022 г., ведомство направило предостережения. Контрафактные препараты должны быть изъяты из оборота и уничтожены.