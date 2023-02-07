Скульптуру медикам в сквере на улице Юрия Семовских в Тюмени установят на площадке с видом на водоем

скульптурная композиция у водоема | Фото: предоставлено ООО "Архитектурно-инженерная группа ИСТ" скульптурная композиция у водоема | Фото: предоставлено ООО "Архитектурно-инженерная группа ИСТ"

Скульптуру медикам в сквере на улице Юрия Семовских в Тюмени установят на площадке с видом на водоем.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала архитектор ООО "Архитектурно-инженерная группа ИСТ", руководитель проекта, победившего в конкурсе благоустройства сквера Софья Балина. По ее словам, скульптурная композиция, посвященная медицинским работникам Тюменской области, станет важной частью нового сквера.

"Объект расположен вблизи пяти медицинских учреждений. При проектировании была поставлена задача организовать центр притяжения для посетителей и сотрудников медучреждений, место, в котором можно отдохнуть, ожидая приема, погулять с детьми на детской игровой площадке или устроить перерыв во время рабочего дня. Также проектируемое благоустройство позволяет проводить официальные мероприятия, награждения. Для этого на территории сквера предусмотрена площадка с видом на водоем", — пояснила Софья Балина.

В скульптурной композиции архитекторы планируют подчеркнуть силу, мудрость и решимость тюменских врачей. "В качестве вдохновения использовали работы художников социалистического реализма. Перед собой ставили цель — создать современную, но передающую монументализм и масштабность работ старых мастеров, скульптуру", — рассказала она.

Новый сквер напоминает клетку человеческого тела или микроорганизм, ядром которого является водоем. При проектировании архитекторы старались максимально сохранить ландшафт местности, отдать большие площади под озеленение. Очертания водоема оставлены в первоначальном виде и послужили основой композиции для всего сквера.

Проект — коллективная работа под руководством Софьи Балиной. Участие принимали Зуфар Аширметов и Юлия Краснова.

схема генерального плана | Фото: ООО "Архитектурно-инженерная группа ИСТ" схема генерального плана | Фото: ООО "Архитектурно-инженерная группа ИСТ"

Ранее об итогах публичного конкурса рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук. Он напомнил, что летом 2022 года вместе с медицинским сообществом в Тюмени была определена территория, где можно создать новую парковую зону. Она находится в Восточном административном округе — в районе улице Юрия Семовских, где располагается Медицинский город. Там уже есть сформированная озелененеая территория и водный объект.

"Компетентное конкурсное жюри, в которое вошли представители медицинских учреждений, ветераны, а также архитектурное сообщество, депутаты городской думы рассмотрели пять работ. Лидерами стали проекты, где в качестве доминанты выступает скульптурная композиция, посвященная работникам отрасли, при этом органично вписывается в существующий ландшафт", — рассказал глава города.

На основании этой концепции ООО "Архитектурно-инженерная группа ИСТ" в 2023 году разработают проектную документацию.

Инна Пахомова