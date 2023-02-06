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Пешеходный мост в Тюмени непригоден для маломобильных горожан, заявили в транспортной прокуратуре

Общество, 16:09 06 февраля 2023

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

На пешеходном мосту через железнодорожные пути на перекрестке улиц Холодильная и 50 лет ВЛКСМ в Тюмени нет предупреждающих тактильных указателей. Исковое заявление направлено в ОАО "РЖД", сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Тюменский транспортный прокуратур также выяснил, что на мосту нет поручней, переход не оборудован информационными табличками с указанием номеров телефонов ответственных работников для оказания ситуационной помощи инвалидам и маломобильным гражданам.

ОАО "РЖД" должно оборудовать пешеходный мост через железнодорожные пути в соответствии с законом. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Фактическое устранение нарушений контролируется.

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# пешеходный мост , транспортная прокуратура

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