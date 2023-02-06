Тюменок приглашают на конкурс социальных проектов "Женщины за здоровое общество"

| Фото: сообщество "Совет Отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Совет Отцов при УПР в Тюменской области" во ВКонтакте

Заявки на конкурс социальных проектов "Женщины за здоровое общество" принимаются до мая. Победители и финалисты получат информационное продвижение проектов в течение одного года, а также возможность прохождения образовательной программы профессиональной переподготовки "Лидерство в сфере общественного здоровья", сообщают организаторы.

Конкурс призван выявить наиболее интересные и полезные проекты и практики, направленные на сохранение здоровья и повышение качества жизни людей, популяризацию ценностей здорового образа жизни. Планируется выбрать те инициативы, которые имеют высокий потенциал масштабирования.

Заявки принимаются в номинациях: "Технологии для здоровья", "Женское здоровье", "Материнство и детство", "Здоровый образ жизни" и "Благополучие семьи". В конкурсе есть также три спецноминации: "Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении", "ЗОЖ-инфлюенсер" и "Ментальное здоровье".

Награждение победителей и финалистов пройдет в июне на площадке Совета Федерации России.

Регистрация и подробности размещены на официальном сайте.

Напомним, первый конкурс проходил в 2021 году. Было подано свыше 200 заявок более чем из 50 регионов России.