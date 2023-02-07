Сергей Осинцев стал почетым членом Академии современного музыкального театра

| Фото: vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

Новым членом Академии современного музыкального театра стал директор и актёр Тюменского драматического театра, почётный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Осинцев. Данное звание также получили директор, художественный руководитель театра "Приют комедианта", заслуженный работник культуры РФ Виктор Минков и продюсер Михаил Шейнин.

По словам организаторов проекта "Музыкальное сердце театра", постановки "Семейка Аддамс", "Дорогой Мистер Смит", "Кабаре Терезин" получили высокую оценку коллег – действующих членов академии и стали безусловными лидерами среди лауреатов премии "Музыкальное сердце театра-2022".

В академию входят более 130 выдающихся театральных деятелей России. По традиции с 2022 года каждому академику полагается фирменный значок, выполненный в виде элемента логотипа фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" - фирменного скрипичного ключа.

Проект "Музыкальное сердце театра" возник в 2006 году, после проведения переформатирования с большим успехом прошел в 2021 году в Новосибирске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Президент фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" — композитор, народный артист России Максим Дунаевский.

В 2023 году премия и фестиваль "Музыкальное сердце театра" пройдут в Кузбассе.