12 студентов из Киргизии проведут семестр в Тюменском медицинском университете
12 студентов из Киргизии приступили к занятиям в Тюменском медицинском университете. Будущие врачи прибыли в Тюмень в рамках реализации программы академической мобильности, сообщает пресс-служба вуза.
Студенты вторых-четвертых курсов из Ошского и Жалал-Абадского университетов будут посещать лекции и практические занятия в течение всего весеннего семестра.
"Между Тюменским медицинским университетом и вузами Киргизии заключен договор о сотрудничестве, в этом году на обучение в Тюмень приехали первые студенты. Мы рады возможности укрепить двусторонние связи, обменяться опытом, познакомить гостей с нашей культурой", - сказал руководитель дирекции внешних коммуникаций и международных связей ТМУ Алексей Ефанов.
Девять студентов будут обучаться в институте клинической медицины, двое - в институте стоматологии, один - в институте фармации. Один из гостей выбрал индивидуальную учебную траекторию, остальные присоединились к существующим учебным группам. После завершения семестра иностранцы пройдут аттестацию в своих вузах.
На время обучения в Тюмени гостей разместили в студенческом общежитии Тюменского ГМУ.