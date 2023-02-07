12 студентов из Киргизии проведут семестр в Тюменском медицинском университете

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

12 студентов из Киргизии приступили к занятиям в Тюменском медицинском университете. Будущие врачи прибыли в Тюмень в рамках реализации программы академической мобильности, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты вторых-четвертых курсов из Ошского и Жалал-Абадского университетов будут посещать лекции и практические занятия в течение всего весеннего семестра.

"Между Тюменским медицинским университетом и вузами Киргизии заключен договор о сотрудничестве, в этом году на обучение в Тюмень приехали первые студенты. Мы рады возможности укрепить двусторонние связи, обменяться опытом, познакомить гостей с нашей культурой", - сказал руководитель дирекции внешних коммуникаций и международных связей ТМУ Алексей Ефанов.

| Фото: vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Девять студентов будут обучаться в институте клинической медицины, двое - в институте стоматологии, один - в институте фармации. Один из гостей выбрал индивидуальную учебную траекторию, остальные присоединились к существующим учебным группам. После завершения семестра иностранцы пройдут аттестацию в своих вузах.

На время обучения в Тюмени гостей разместили в студенческом общежитии Тюменского ГМУ.