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В Тюменской области рыбака оштрафовали за вылов стерляди

Происшествия, 12:04 07 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штраф на сумму 30 тыс. рублей назначили рыболову-любителю в Увате, сообщает прокуратура Тюменской области.

В июле 2022 года на реке Иртыш мужчина выловил 27 стерлядей, относящихся к семейству осетровых. Незаконными действиями причинен был ущерб на сумму 123 тысячи рублей. Рыболов в полном объеме возместил ущерб.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого, возмещения ущерба и раскаяния в содеянном, освободил его от уголовной ответственности и назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей", — рассказали в надзорном органе.

Решение суда не вступило в законную силу.

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# приговор , Уват

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