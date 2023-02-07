Онлайн-бакалавриат по разработке IT-продуктов откроют в ТюмГУ

| Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте

Онлайн-бакалавриат по направлению "Разработка IT-продуктов и информационных систем", на котором подготовят специалистов в области мобильной, frontend- и backend-разработки, запустил ТюмГУ совместно с Нетологией. На первую программу планируется набрать 80 студентов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Обучение длится четыре года, студент онлайн-бакалавриата получит государственный диплом о высшем образовании.

Все занятия проходят на учебной платформе Нетологии и включают в себя как просмотр предзаписанных лекций, так и живые вебинары, где происходит общение с преподавателями и групповая работа с однокурсниками. Студенты могут учиться из любой точки мира и по желанию очно посещать кампус своего университета.

"Бакалавриат позволит ребятам из других регионов, которые хотят по разным причинам оставаться дома, может быть, не прерывать работу, получить наше качественное высшее образование", - отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Занятия будут выстраиваться на основе индивидуальной образовательной траектории для каждого студента: ядро – обязательные для всех студентов общеобразовательные дисциплины и элективы – курсы по выбору.

Обязательными вступительными экзаменами для абитуриентов станут математика и русский язык, а также один предмет на выбор: информатика, физика, химия или английский язык.

Помимо обязательной практики можно будет проходить стажировки в российских и международных компаниях. Для студентов с онлайн-бакалавриата сохраняются все преференции и льготы, включая отсрочку от армии.