Путеводитель по тобольскому стрит-арту разместили на сайте Russpass
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Путеводитель по тобольскому стрит-арту опубликовали на сайте сервиса планирования путешествий по России Russpass. С ним могут ознакомиться туристы, посещающие город.
11 точек маршрута нанесены на интерактивную карту. Ориентируясь по ней, гости города могут увидеть муралы "Девушка в тюльпанах", "Волшебный кит", "Космическая дева", граффити "Чибис", "Жар-птица" и другие. Нажав на изображение, можно прочитать информацию о каждой работе.
Путеводитель можно найти в разделе "Маршруты и экскурсии".