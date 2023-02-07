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Путеводитель по тобольскому стрит-арту разместили на сайте Russpass

Общество, 16:03 07 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Путеводитель по тобольскому стрит-арту опубликовали на сайте сервиса планирования путешествий по России Russpass. С ним могут ознакомиться туристы, посещающие город.

11 точек маршрута нанесены на интерактивную карту. Ориентируясь по ней, гости города могут увидеть муралы "Девушка в тюльпанах", "Волшебный кит", "Космическая дева", граффити "Чибис", "Жар-птица" и другие. Нажав на изображение, можно прочитать информацию о каждой работе.

Путеводитель можно найти в разделе "Маршруты и экскурсии".

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# путешествия , стрит-арт , Тобольск , уличное искусство

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