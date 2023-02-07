  • 7 февраля 20237.02.2023вторник
  • В Тюмени -19..-21 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 208 гектаров заброшенных сельхозземель выявили в Ялуторовском районе

Экономика, 19:36 07 февраля 2023

ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Более 208 гектаров заброшенных сельхозземель выявили у д. Менгарская Ялуторовского района. Поля не используются по целевому назначению, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Более половины площади участков заросло деревьями и кустарниками. Это приводит не только к снижению и ухудшению качественного состояния почвы, но также является угрозой возникновения лесных пожаров, уточнили в ведомстве.

Правообладателю земельных участков было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. Ему также предложено принять меры по защите земель от зарастания деревьями и кустарниками и вовлечь поля в сельскохозяйственный оборот.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# земли сельхозназначения , Россельхознадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:36 07.02.2023Более 208 гектаров заброшенных сельхозземель выявили в Ялуторовском районе
18:37 07.02.2023825 млн рублей сельской ипотеки выдал Россельхозбанк тюменцам в 2022 году
16:47 07.02.2023Тюменская IT-компания разработала нейронную сеть для аналитики газоустойчивости насосов
16:14 07.02.2023Более 12 тысяч платежных карт выпустил Тюменский филиал Россельхозбанка в 2022 году