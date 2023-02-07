Более 208 гектаров заброшенных сельхозземель выявили в Ялуторовском районе

| Фото: ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Более 208 гектаров заброшенных сельхозземель выявили у д. Менгарская Ялуторовского района. Поля не используются по целевому назначению, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Более половины площади участков заросло деревьями и кустарниками. Это приводит не только к снижению и ухудшению качественного состояния почвы, но также является угрозой возникновения лесных пожаров, уточнили в ведомстве.

Правообладателю земельных участков было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. Ему также предложено принять меры по защите земель от зарастания деревьями и кустарниками и вовлечь поля в сельскохозяйственный оборот.