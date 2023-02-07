Более 100 операций при косоглазии ежегодно проводят в офтальмологическом диспансере в Тюмени

| Фото: скриншот видео Тюменского областного офтальмологического диспансера | Фото: скриншот видео Тюменского областного офтальмологического диспансера

Более 100 операций при косоглазии у детей и взрослых проводят в офтальмологическом диспансере Тюменской области в год. Хирургическое вмешательство требуется при расходящемся косоглазии, которое считается особо сложным, сообщает пресс-служба областного диспансера.

Вопреки расхожему мнению, что патология, при которой отклоняется ось зрения глаза от фиксированной точки, является детской проблемой, приобретенные случаи встречаются у людей в зрелом возрасте.

"У взрослых при близорукости высокой степени очень часто бывает синдром "тяжелого глаза", что вызывает сходящееся косоглазие. У таких пациентов наблюдается двоение в глазах, требуется лечение. Рестриктивное косоглазие возникает на фоне эндокринной офтальмопатии у пациентов с нарушениями функций щитовидной железы. В этом случае также требуется наблюдение, а потом в спокойном состоянии после коррекции гормонального фона уже оперируется косоглазие", - рассказала врач-офтальмолог высшей категории хирургического отделения областного офтальмологического диспансера, хирург Елена Забурева.

По словам врача, особую сложность представляют посттравматические случаи, когда требуется решить целый комплекс проблем, чтобы вернуть не только зрительные функции, но и эстетическую красоту. Каждому пациенту в диспансере подбирают оптимальные варианты лечения в зависимости от его уникальных особенностей. Операции проходят, как правило, под общим наркозом, в формате хирургии одного дня.