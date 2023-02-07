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Дмитрий Антипов: строительство коллектора на ул. Федюнинского – вопрос областного значения

Общество, 17:20 07 февраля 2023

Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Вопрос строительства коллектора на ул. Федюнинского и его централизации с устройством городской системы очистных сооружений рассматривается на областном уровне, заказчиком выступит Главное управление строительства. Решить его позволит заключение концессионного соглашения между Тюменьводоканалом и администрацией Тюмени.

Об этом сказал, комментируя итоги заседания постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы, ее председатель Дмитрий Антипов.

По его словам строительство новых микрорайонов сделало возведение коллектора на этой территории оправданной необходимостью, потому что на текущий момент водоотведение производится в сторону водоотводной канавы.

"Это техническое сооружение очень сложное. Сделать проект нужно грамотно, с учетом имеющихся мощностей очистных сооружений, количества строящихся объектов, и тех, которые могут появиться в перспективе развития города", - подчеркнул Антипов.

Общая протяженность дорог в Тюмени составляет 1 тыс. 156 км. Парламентарий добавил, что около 50 % автомобильных дорог в Тюмени обеспечены ливневой канализацией, ежегодный прирост обеспеченности варьируется на уровне от 10 до 12 %.

За 2022 год протяженность ливневой канализации закрытого типа выросла более чем на 11 км, а открытого – почти на 4 км и составили 248,93 и 215,8 км соответственно.

"Объем финансирования на эти цели сохраняется. Тюмень постоянно разрастается, поэтому работа по обустройству ливневой канализации будет продолжаться на постоянной основе", - резюмировал Дмитрий Антипов.

Инна Кондрашкина

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# гордума , коллектор , ливневая канализация

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