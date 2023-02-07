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До двух тысяч рублей могут потратить владельцы "Пушкинских карт" в Тюменской области на билеты в кино

Общество, 20:23 07 февраля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

До двух тыс. рублей могут потратить владельцы "Пушкинских карт" в Тюменской области на билеты на российское кино, сообщает информационный центр правительства региона.

В феврале в регионе по "Пушкинской карте" можно посетить шесть кинопремьер.

Из новинок этого месяца уже в прокате: драма "Лиза" (16+), триллер "Один настоящий день" (16+). С 9 февраля в кинотеатрах начнут показ драмы "Прямой эфир" (18+).

23 февраля на экраны выйдут кинолента "Нюрнберг" (12+), семейная комедия "Папы против мам" (12+), криминальная драма "ЧЕкаго" (18+).

Со списком кинотеатров и кинозалов в Тюменской области, участвующих в программе "Пушкинская карта", можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, "Пушкинская карта" выдается молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Использовать ее можно для оплаты входных билетов в театры, музеи и концертные залы. Сейчас баланс на карте составляет пять тыс. рублей.

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# кино , Пушкинская карта , фильмы

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