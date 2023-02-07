В Тюмени пройдет юбилейный X международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль плюс"

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Юбилейный X международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль плюс" пройдет в Тюмени в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Руслан Кухарук.

7 февраля он провел встречу по организации события. О развитии проекта, планах на 2023 год на совещании рассказали руководитель международного кинофестиваля "Ноль плюс" Николай Данн и креативный продюсер фонда "Жизнь и дело" и программы "Ноль плюс" Александр Школенко.

"Уверен, нам удастся привлечь к участию в фестивале лучших специалистов – кинематографистов и педагогов – которым интересны темы развития творческой личности, формирования мировоззрения и воспитания, а также семьи, заинтересованные в гармоничном воспитании детей, и все мы сможем вместе посмотреть добрые и познавательные фильмы", – написал Руслан Кухарук.

Напомним, проект зародился в Тюмени. Кинопоказы проходят на площадках более чем 40 субъектов страны. На фестиваль поступают сотни анимационных, игровых, документальных фильмов от авторов из 30 стран.

В программе "Ноль плюс" – серии мастер-классов и творческих встреч с известными операторами, директорами и продюсерами, режиссерами, сценаристами, телеведущими.

Ежегодно тысячи специалистов подают заявки, чтобы принять участие в форумах "Кинопедагогика", где обсуждают вопросы медиавоспитания и кинообразования. На сайте zeroplus.tv работает образовательный детский онлайн-кинотеатр "Ноль плюс". Некоторые фильмы по согласованию с правообладателями передаются педагогам и работникам учреждений, работающих с детьми, для применения их в воспитательно-образовательных целях. Российские авиакомпании также проявляют интерес к проекту и демонстрируют конкурсные фильмы во время полетов. Так, в 2022 году состоялся кинорейс Сочи – Тюмень, пассажиры которого смотрели короткометражные ленты из фестивальной программы и голосовали за наиболее понравившиеся.

"Юбилейный фестиваль пройдет в Тюмени достойно: создан оргкомитет, который детально обсуждает его насыщенную культурную программу", – заключил Руслан Кухарук.