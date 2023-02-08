В Тюмени перекроют две улицы на время проведения спецоперации "Лед"

| Фото: департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Движение транспорта ограничат на улицах Береговая и Щербакова в Тюмени на время проведения фестиваля "Спецоперация Лёд" 23 февраля.

Как сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, с 6 часов 30 минут до 18 часов будет прекращено движение по улице Береговая на участке Ангарской до Красноармейской, а также по улице Щербакова на участке от Большой Заречной до Береговой.

Объехать перекрытые участки можно по улицам Большая Заречная, Красноармейская и Ангарская.

Тюменцев просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ.