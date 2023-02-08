  • 8 февраля 20238.02.2023среда
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени перекроют две улицы на время проведения спецоперации "Лед"

Общество, 13:53 08 февраля 2023

департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Движение транспорта ограничат на улицах Береговая и Щербакова в Тюмени на время проведения фестиваля "Спецоперация Лёд" 23 февраля.

Как сообщили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, с 6 часов 30 минут до 18 часов будет прекращено движение по улице Береговая на участке Ангарской до Красноармейской, а также по улице Щербакова на участке от Большой Заречной до Береговой.

Объехать перекрытые участки можно по улицам Большая Заречная, Красноармейская и Ангарская.

Тюменцев просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# перекрытие движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:01 08.02.2023Участок улицы Энергетиков в Тюмени закрыт для автомобилей до 1 марта
14:38 08.02.2023Народный фронт доставит из Тюмени в ЛДНР почти 9,5 тонн гуманитарной помощи
14:15 08.02.2023Создатель фольклорного ансамбля "Росстань" Лилия Дёмина отмечает юбилей
14:04 08.02.2023Имя участника СВО Григория Турубарова могут присвоить одной из улиц Тюмени