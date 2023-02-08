В тюменском аэропорту сожгли 33 килограмма орехов, сухофруктов и круп

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

33 килограмма орехов, сухофруктов и круп, завезенных из Узбекистана и Азербайджана, сожгли в тюменском аэропорту Рощино. Девять партий были изъяты при проведении карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска через государственную границу, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Граждане Узбекистана и Азербайджана пытались провезти продукцию без документов, которые бы удостоверили ее фитосанитарную безопасность. Кроме того их провоз считается нарушением законодательства в области карантина растений.

Россельхознадзор напоминает о действии временных ограничений на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Ознакомиться с ограничениями можно по ссылке.