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В тюменском аэропорту сожгли 33 килограмма орехов, сухофруктов и круп

Общество, 16:51 08 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

33 килограмма орехов, сухофруктов и круп, завезенных из Узбекистана и Азербайджана, сожгли в тюменском аэропорту Рощино. Девять партий были изъяты при проведении карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска через государственную границу, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Граждане Узбекистана и Азербайджана пытались провезти продукцию без документов, которые бы удостоверили ее фитосанитарную безопасность. Кроме того их провоз считается нарушением законодательства в области карантина растений.

Россельхознадзор напоминает о действии временных ограничений на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Ознакомиться с ограничениями можно по ссылке.

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# карантин , Россельхознадзор , сельхозпродукция

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