Сильнейших пловцов региона определят на чемпионате в Тюмени

| Фото: Федерация плавания Тюменской области | Фото: Федерация плавания Тюменской области

Областной чемпионат по плаванию пройдет 9-11 февраля в Тюмени. Соревнования примет спортивно-оздоровительный центр "Зодчий" по адресу ул. Луначарского, 2, корпус 5.

Как сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области, заплывы стартуют в 14 часов. Состязания на воде соберут около 200 пловцов из Тюмени, Увата, Тобольска, Ишима и Шадринска.

Спортсмены продемонстрируют свои навыки в баттерфляе, вольном стиле, брассе, комплексном плавании и заплывах на спине. Им предстоит преодолеть дистанции от 50 до 1 тыс. 500 м.