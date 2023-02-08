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Ученики Малозоркальцевской школы Тобольского района встретились с Героями России

Общество, 18:00 08 февраля 2023

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Ученики Малозоркальцевской школы встретились с советским и российским летчиком гражданской авиации, подполковником в отставке Владимиром Шарпатовым и российским офицером, танкистом, председателем правления общественной организации "Герои Урала" Олегом Касковым.

Ребята узнали о том, как Герои России выбрали свой профессиональный путь и о том, за какой подвиг получили звание, сообщает администрация Тобольского района.

Владимир Шарпатов прочел стихи собственного сочинения и рассказал о сборнике своих стихов, к которому школьники Тобольского района рисовали иллюстрации. Этим сборником он наградил ребят за самый интересный вопрос из зала. Олег Касков сыграл со школьниками в волейбол.

В завершении встречи знаменитый летчик пожелал "счастливой судьбы выпускникам всех поколений".

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# Герои России , школьники

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