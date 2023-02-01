В Тюмени пройдет всероссийский фестиваль любительских театров "Малая сцена"

| Фото: театральный центр "РяДом" | Фото: театральный центр "РяДом"

IV Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена" пройдет в Тюмени с 23 по 26 марта. Из 45 заявок, поступивших на конкурс, организаторы фестиваля выбрали 10 лучших творческих работ со всей России.

Свои творческие работы привезут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска, Краснодара и других городов, сообщают организаторы.

Особенность фестиваля в том, что он посвящен именно современному театру – в программу включены работы, которые "общаются" с подростком на понятном доступном ему языке. В репертуаре – документальные спектакли, спектакли по современной драматургии, прозе и даже классика, но адаптированная, нашедшая способ быть понятной подростку.

Оценивать выступления участников будет профессиональное жюри. Его председатель – Борис Павлович – лауреат "Золотой маски", практик социального и инклюзивного театра в России. Он поставил более 80 спектаклей в двух десятках городов от Таллинна и Ярославля до Ташкента и Хабаровска.

Отметим, что в рамках фестиваля для участников пройдет творческий вечер Павловича. Жители Тюмени смогут попасть на его выступления 21 и 22 марта по билетам.

Подробности фестиваля "Малая сцена" размещены в официальной группе во ВКонтакте.