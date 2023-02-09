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Тюменская победительница "Универвидения-2022" выпустила новую песню

Общество, 14:38 09 февраля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новую песню "Подвох" выпустила победительница Национального музыкального конкурса "Универвидение-2022", студентка Тюменского государственного института культуры Кристина Тихонова. Сингл можно послушать во ВКонтакте и на других музыкальных площадках.

"На ум пришли аккорды, а потом слова вместе с мелодией. Истории друзей, личный опыт, - все это отражается в моих песнях", - поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Кристина Тихонова.

Кроме этого, в скором времени у тюменки совместно с VK music records выйдет авторская композиция "КПЗК", с которой она победила на "Универвидение". Тогда ее наградили бесплатным продвижением песни в социальных сетях, съемкой музыкального клипа и поездкой на Российскую студенческую весну, которая пройдет в Перми.

"В течении года будем выпускать и другие синглы с командой. Также планируем участие в разных конкурсах, без этого никак. А на "Универвидение", по традиции, поеду в этом году уже в качестве гостя", - добавила Кристина Тихонова.

Виктория Макарова

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# авторская песня , музыка

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