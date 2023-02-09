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Тюменским преподавателям присудили национальную премию "Выбор вузов России"

Общество, 14:50 09 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Доценты кафедры экономики и финансов Финансово-экономического института ТюмГУ Елена Тарханова и Анжелика Фрицлер удостоились Национальной премии "Выбор вузов России" в номинации "Федеральный перечень" по итогам 2022 года. Результаты конкурса свидетельствуют о неуклонном росте цифровой активности студентов и востребованности дистанционных технологий в образовании, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ученых оценили за оригинальный, актуальный и методически оформленный учебный контент "Основы финансовой грамотности" и "Персональные (личные) финансы". Образовательная платформа "Юрайт" приняла решение о выдвижении учебника "Финансовая грамотность" в Федеральный перечень учебных пособий для школьников 10-11 классов. Издания представляют научную школу Тюменского госуниверситета, обеспечивая тем самым продвижение позиций вуза как крупного научно-образовательного центра.

"Это объективный и независимый конкурс, лауреатами которого становятся авторы и авторские коллективы лучших учебников, выбранных наибольшим количеством учебных заведений страны по итогам года. Конкурс показывает, насколько востребованы учебные пособия среди студентов и преподавателей. Огромное спасибо образовательной платформе "Юрайт" за высокую оценку нашей работы", – отметила Елена Тарханова.

Образовательная платформа "Юрайт" проанализировала 10 тыс. 600 учебников и учебных курсов от 15 тыс. авторов. Премия определяет оригинальные, актуальные и методически оформленные учебные курсы и учебники, зарекомендовавшие себя на федеральном уровне. По объективным цифровым следам пользователей сетевое контентное взаимодействие демонстрирует, насколько востребован контент в прошлом году.

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# ТюмГУ , финансовая грамотность

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