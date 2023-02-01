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Две постановки привезет в Тюмень Марийский театр оперы и балета имени Эрика Сапаева

Общество, 08:12 13 февраля 2023

Тюменская филармония во ВКонтакте (архив) | Фото: Тюменская филармония во ВКонтакте (архив)

Две постановки "Бахчисарайский фонтан" и "Спартак - триумф Рима" привезет в Тюменскую филармонию Марийский государственный академический театр оперы и балета им. Эрика Сапаева, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Показ "Бахчисарайского фонтана" состоится 24 февраля, начало в 19 часов. В основе - одноименная поэма Александра Пушкина, написанная по мотивам легенды эпохи расцвета Крымского ханства о безответной любви хана Гирея к пленной полячке Марии. Балет являет собой важную веху в развитии российского хореографического искусства.

Балетмейстер спектакля – заслуженный артист России, народный артист РМЭ Константин Иванов – постановщик, который, сохраняя традиции, вносит необходимое современное звучание и новые хореографические элементы в свои спектакли. Он же исполнит одну из главных партий в балете – партию хана Гирея. Балет — в двух действиях.

"Постановку "Спартак - триумф Рима" покажут 25 февраля, начало в 18 часов. Это монументальный героический спектакль с запоминающимися образами главных героев, каждый из которых цельно вылеплен музыкой, хореографией и исполнением", - отмечают организаторы.

Герои Древнего Рима оживают на сцене. Прыжки и поддержки – стиль балета "Спартак", в хореографии четко отразилась музыка Арама Хачатуряна, неровная, разная, то трепетная и нежная, то резкая и какофоничная. Хореография массовых сцен захватывающа и притягательна. Балет в двух действиях.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте. Возрастное ограничение: 6+.

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# концерт , спектакль , Тюменская филармония

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