Полеводы Тюменского района завезли 46 % удобрений для предстоящего сева

| Фото: с личной страницы Светланы Ивановой во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Светланы Ивановой во ВКонтакте

В Тюменском районе предприятия АПК уже приобрели 46% удобрений от требуемого запаса. Занимаются тем, что доводят семенной фонд до необходимой кондиции.

Об этом глава Тюменского района Светлана Иванова написала в своих соцсетях.

"У аграриев каникул не бывает. Хозяйства Тюменского района ведут подготовку к очередному сезону полевых работ. По всем хозяйствам столичного потребность составляет 3785 тонн, на сегодня кондиционных семян – 36 процентов. Картофелеводы обеспечены посадочным материалом на 100 процентов, кроме того, планируют приобрести 90 тонн элитных семян картофеля отечественной селекции", - рассказала она.

Часть семян овощей предприятия и фермеры запасли с прошлого года, на покупку остальных - заключены и оплачены контракты, уже в марте хозяйства их получат. Готовность тракторов на весенне-полевые работы в районе составляет 85 %, сеялок и культиваторов – 81 %.

Продолжается накопление ГСМ, заключены контракты на приобретение средств защиты растений.

"Вдохновленные высокими урожаями прошлого года аграрии района рассчитывают на хороший результат и в этом. В год юбилея столичного это будет хорошим подарком всем его жителям", - заключила Светлана Иванова.