Врачи тюменского ФЦН встретились с пациентом, за жизнь которого боролись семь месяцев

| Фото: пресс-служба Федерального центра нейрохирургии (г. Тюмень) | Фото: пресс-служба Федерального центра нейрохирургии (г. Тюмень)

Врачи тюменского центра нейрохирургии встретились с пациентом, за жизнь которого боролись много месяцев. Их пациент Леня Батурин вместе с мамой приехал на контрольный осмотр в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмень, где полтора года назад ему выполнили сложнейшую операцию на головном мозге.

В сентябре 2021 года, сообщает пресс-служба ФЦН, мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован с неутешительным диагнозом. У него диагностировали опухоль в стволе головного мозга, где расположены жизненно важные центры, отвечающие за дыхательную функцию, сердцебиение, глотание и другие неврологические процессы.

"Главный врач центра, профессор Альберт Суфианов вместе с бригадой врачей-нейрохирургов успешно провели сложнейшую операцию. Образование удалили полностью. Гистологическое исследование показало, что опухоль доброкачественная и не требует дополнительного лечения у онкологов. Учитывая наличие гидроцефалии, была установлена шунтирующая система. В общей сложности мальчику за все время лечения в центре пришлось пережить по показаниям 18 эпизодов хирургических вмешательств", - рассказал лечащий врач, заведующий нейрохирургическим детским отделением Юрий Якимов.

| Фото: пресс-служба Федерального центра нейрохирургии (г. Тюмень) | Фото: пресс-служба Федерального центра нейрохирургии (г. Тюмень)

Проведенная в сентябре 2021 года сложнейшая операция на головном мозге и другие хирургические вмешательства требовали время на восстановление организма мальчика. В течение нескольких месяцев его лечили в детском и реанимационном отделениях.

По словам Юрия Якимова, длительное лечение обусловлено рядом причин: хирургическое вмешательство в области головного мозга считается одним из самых опасных в медицинской практике, поэтому сопряжено рядом осложнений, многое зависит от сложности диагноза, сопутствующих заболеваний, резервов человеческого организма.

Сейчас мальчик здоров и, по словам мамы Марины Батуриной, радует своими успехами в школе и дома.