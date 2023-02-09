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325 тысяч семей УФО улучшили жилищные условия по нацпроекту в 2022 году

Экономика, 18:53 09 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

325 тысяч семей улучшили свои жилищные условия в регионах УФО в 2022 году. Также, по итогам реализации национального проекта "Жилье и городская среда", в строй было введено 8,5 млн кв. м. жилья: 55 % из них приходится на многоквартирные дома, еще 45 % - на ИЖС, сообщает пресс-служба полпредства.

Регионам в текущем году необходимо обеспечить ввод жилья на уровне 2022 г., обозначил задачу полномочный представитель президента в Уральской федеральном округе Владимир Якушев.

"Задача сложная, но при грамотном распределении усилий и ресурсов – выполнимая. При этом параллельно нужно формировать строительный задел на следующие годы – градостроительный потенциал наших регионов большой, все возможности для дальнейшего развития строительства есть", – подчеркнул полпред.

В регионах УФО в стройке находится 775 многоквартирных домов, а градостроительный потенциал составляет более 40 млн кв. м. При этом, выданы разрешения на строительство 13,6 млн кв. м. жилья.

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# Владимир Якушев , национальный проект Жилье и городская среда , строительство жилья

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