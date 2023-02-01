Для жителей Тюмени проведут экскурсию по зимним арт-объектам "Морфологии улиц"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсия по зимним арт-объектам "Морфологии улиц" пройдет в Тюмени 11 февраля в 16 часов. Горожан и гостей города познакомят с работами спецпроекта "Холодно, холодно, теплее".

Первая такая экскурсия, на которой представили новый арт-объект "Восход над горой" уральского автора Красил Макара, состоялась 9 февраля. Обо всех работах современных художников присутствующих рассказала менеджер проекта "Морфология улиц" и спецпроекта "Холодно, холодно, теплее" Анастасия Ларенко. Променад начался с веранды "Конторы пароходства", где размещены две работы тюменского художника Артема Долгих — глаз и ладонь.

"Автор тепло отзывается о Тюмени, называет ее уютным и компактным городом, которому он хочет подарить свет. Свет не имеет формы, но это начало всего. Артем говорит, что важно сохранять свет внутри себя, делится им со своими близкими. Я думаю, объект в виде глаза связан с поглощением и излучением света. Артем состоит в Союзе художников, группе "Все свои", участвовал в лаборатории локальных художников в 2022 году. Его работы в городской среде можно найти на улицах Советской и Хохрякова", — поделилась Анастасия Ларенко.

Художник современного искусства и практикующий дизайнер Александра Мельникова рассказала участникам экскурсии о своей работе в виде больших разноцветных кубиков, будто бы разбросанных с горы. Своим арт-объектом она хочет напомнить тюменцам о том, что они были детьми и продолжали играть, оставаясь взрослыми. Также горожанам показали работы тюменской арт-группы "НИИ Собачьих дел", Sobachia Kartoha из Екатеринбурга.

Следующий сбор организуют 11 февраля у мультицентра "Контора пароходства" на ул. 25 Октября, 23а, стр.1. Необходима регистрация. Возрастное ограничение: 12+.

Отметим, спецпроект "Холодно, холодно, теплее" организован при поддержке программы "Родные города" компании "Газпром нефть".

Инна Пахомова