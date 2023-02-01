Школа инженерного резерва в Тюмени проведет дни открытых дверей

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Дни открытых дверей для тюменских школьников пройдут в Школе инженерного резерва 12, 19 и 26 февраля. Начало в 11 часов и в 14 часов 15 минут, сообщает пресс-служба ТИУ.

В программе запланированы интерактивная экскурсия по обновленному корпусу, презентация направлений обучения и знакомство с преподавателями, выставка научных достижений обучающихся ШИР.

Регистрация открыта по ссылке.

Напомним, что в Школе инженерного резерва дети с 1 по 11 класс получают дополнительное образование, углубленно изучают физику, математику и химию, готовятся к олимпиадам и работают над собственными проектами.