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Школа инженерного резерва в Тюмени проведет дни открытых дверей

Общество, 18:56 10 февраля 2023

ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Дни открытых дверей для тюменских школьников пройдут в Школе инженерного резерва 12, 19 и 26 февраля. Начало в 11 часов и в 14 часов 15 минут, сообщает пресс-служба ТИУ.

В программе запланированы интерактивная экскурсия по обновленному корпусу, презентация направлений обучения и знакомство с преподавателями, выставка научных достижений обучающихся ШИР.

Регистрация открыта по ссылке.

Напомним, что в Школе инженерного резерва дети с 1 по 11 класс получают дополнительное образование, углубленно изучают физику, математику и химию, готовятся к олимпиадам и работают над собственными проектами.

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# День открытых дверей , ТИУ , школа инженерного резерва

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