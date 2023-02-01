Режиссер Константин Белоусов на мастер-классе для юных тюменцев покажет отличие мимики от жестов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменский режиссер, создатель театра анимации "Альтер-Эго", артист Константин Белоусов проведет мастер-класс для юных любителей театра и кино в креативном пространстве "Кофейный аромат" 16 февраля. Начало в 13 часов, сообщают организаторы.

"Мастер расскажет, чем отличается работа артистов театра от кино актеров, на примерах из кинематографа, фотографиях и лично покажет, как отличается мимика, жесты и интонация. Встреча объединит и теорию, и практику. Гости поучаствуют в импровизированной постановке и поделятся своими эмоциями с чашкой бодрящего кофе", - говорят библиотекари.

Билеты можно приобрести в рамках "Пушкинской карты" по ссылке.