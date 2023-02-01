Тюменцам предлагают отметить День волшебных сказок на ночь на улице Дзержинского
ИА "Тюменская линия"
День волшебных сказок на ночь отмечается 11 февраля. В Тюмени аниматоры будут развлекать детей на ул. Дзержинского, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.
В 17 часов у дома В. П. Буркова на детской площадке будут работать аниматоры, которые проведут семейные эстафеты и игры. Участие бесплатное.
К процессу погружения детей в мир сказки присоединятся и представители сферы гастрономии улицы Дзержинского.