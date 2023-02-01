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Тюменцам предлагают отметить День волшебных сказок на ночь на улице Дзержинского

Общество, 15:34 10 февраля 2023

ИА "Тюменская линия"

День волшебных сказок на ночь отмечается 11 февраля. В Тюмени аниматоры будут развлекать детей на ул. Дзержинского, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

В 17 часов у дома В. П. Буркова на детской площадке будут работать аниматоры, которые проведут семейные эстафеты и игры. Участие бесплатное.

К процессу погружения детей в мир сказки присоединятся и представители сферы гастрономии улицы Дзержинского.

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# креативные индустрии , улица Дзержинского

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