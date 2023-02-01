Туристы из Москвы проведут февральские праздники в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень пользуется популярностью у авиапутешественников из Москвы, планирующих поездки по России на длинные февральские праздники. Куда чаще всего оформляют билеты россияне на 22–26 февраля, выяснил сервис путешествий Туту.ру.

Вылетающие из столицы выбирают Тюмень наряду с такими направлениями, как: Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург, Мурманск, Махачкала, Волгоград, Иркутск, Самара и Сургут.

Отмечается, что средний чек туда-обратно по направлению Москва - Тюмень составляет 8 тыс. 930 рублей.