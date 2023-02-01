Тюменские студенты разрабатывают браслет с системой мониторинга состояния здоровья

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Браслет с системой мониторинга перемещения персонала, а также состояние здоровья разрабатывают студенты Тюменского индустриального университета. Команда уже разработала дизайн и 3D модель, также найден потенциальный заказчик, на предприятии которого будет проводиться тестирование, сообщает пресс-служба вуза.

Над проектом работают студенты первого курса ИГИН Милана Отраднова, Андрей Горобцов, Максим Рудашко, Игорь Соловьёв и Алексей Качанов. Свою идею стартапа ребята разработали и успешно защитили на акселерационной программе "Технохаб".

"Наша система подходит промышленным предприятиям, где есть риски для здоровья сотрудников и большие территории, на которых нужно отслеживать работу подчиненных, чтобы повысить эффективность и производительность компании, – рассказывает лидер команды Милана Отраднова. – Современные технологии позволяют отслеживать не только время прихода и ухода сотрудника, но и более детальные данные. Главное преимущество – возможность обратной связи с работником. При выполнении задачи, к примеру, в полевых условиях, такая функция делает процесс работы намного быстрее и эффективнее".

Для работодателей использование таких браслетов позволяет оптимизировать рабочий процесс и логистику на предприятиях, минимизировать случаи возникновения ЧС, повысить безопасность сотрудников, отслеживая состояние здоровья, и, как следствие, увеличить прибыль предприятия.

Как отмечают студенты, за счет оптимизации процессов рыночная стоимость системы существенно ниже, чем у конкурентов.