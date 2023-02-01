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Тюменцы раскупили все билеты на международный турнир по смешанным единоборствам RCC 14

Общество, 14:14 11 февраля 2023

пресс-служба RCC | Фото: пресс-служба RCC

Все билеты на международный турнир по смешанным единоборствам RCC 14, который пройдет в спорткомплексе "Центральный" 11 февраля, раскуплены.

"В кассах города уже нет билетов — последний купили несколько минут назад", - сообщили в пресс-службе RCC.

Те, кто не попадет на трибуны, смогут увидеть шоу в прямом эфире на телеканале UDAR.

В карде турнира состоится семь поединков с участием тюменцев: кроме Кунченко, в клетку выйдут Тимур Нагибин, Роман Мухамедшин, Иван Романов, Рашад Галайчиев, Хаял Искендеров и Дени Расаев. Главным событием станет поединок двух легенд — Алексея Кунченко и Глейсона Тибау.

Начало в 17 часов. Продолжительность составит примерно пять с половиной часов. Возрастное ограничение: 6+.

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# смешанные единоборства , турнир

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