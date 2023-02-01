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Тюменцам рассказали о преимуществах и уходе за обувью из экокожи

Общество, 10:34 12 февраля 2023

УФСИН по Тюменской области | Фото: УФСИН по Тюменской области

Обувь из искусственной кожи боится механических повреждений и физического воздействия, но уход за ней требует минимальных усилий.

Об этом тюменцам рассказали специалисты. По их словам, искусственная кожа – это текстильная основа, на которую нанесена пленка. Она не боится воды, поэтому можно протирать ее влажной губкой или мягкой тканью.

Не имеет смысла обрабатывать такую обувь воском, водоотталкивающими спреями или краской, так как поверхность не будет впитывать никакие средства. Срок службы изделия зависит от аккуратности владельца. Реставрировать такую обувь проблематично, пишет Мегатюмень.

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