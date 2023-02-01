Как не стать жертвой агрессора, рассказала тюменский психолог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чтобы не стать жертвой агрессора, важно как можно раньше прекратить общение с ним, в том числе, в социальных сетях. Таким мнение поделилась тюменский психолог Юлия Лукашенок.

По ее словам, чаще жертвами абьюзеров становятся женщины. Главными маркерами того, что в отношении человека проявляется абьюз является ощущение страха и растерянности.

"Прекратить общение нужно сразу, но надо быть готовым к тому, что абьюзер начнет интенсивно преследовать: ждать у работы, на лавочке у подъезда. Если же агрессор подключит к делу общих знакомых, которые начнут звонить и говорить, что он раскаивается и переживает, то не стоит поддаваться таким манипуляциям", - отмечает специалист.

Если преследования будут продолжаться, то следует обратиться в полицию, пишет "АиФ-Тюмень".