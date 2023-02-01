Цикл встреч для социальных предпринимателей организуют в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Цикл встреч для социальных предпринимателей "Шаг за шагом" стартует в Тюмени 16 февраля. Первый семинар пройдет в мультицентре "Контора пароходства". Участники обсудят темы продаж и выстраивания личного бренда, узнают о социальной франшизе и мерах поддержки.

Как отмечают организаторы, социальные предприниматели оказывают услуги социально-незащищенным категориям населения, производят товары для них, помогают трудоустроиться. На семинарах они узнают, как вести социальный бизнес, как вступить в реестр, рассмотрят категории социального бизнеса и успешные практики.

Встречи организуют в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", пишет "Тюменская область сегодня".