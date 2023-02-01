Как соблюдать баланс личной жизни и работы, расскажут тюменцам на вебинаре

| Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Студенческий совет Тюменской области во ВКонтакте

Вебинар "Как соблюдать баланс работы и личной жизни?" пройдет в Тюмени 14 февраля в 14 часов. Спикером мероприятия станет руководитель пресс-службы HeadHunter ЦФО Валерия Иванова, сообщает областной департамент труда и занятости населения Тюменской области.

"Стремительный темп жизни и беспрерывный поток информации каждый день неизбежно приводят к значительному повышению уровня стресса. В такой насыщенной обстановке возможность сохранения и укрепление ментального здоровья становится важной сферой жизни и сохранения трудоспособности", - отмечают организаторы.

Слушатели вебинара обсудят несколько тем: осознанный подход к выбору профессии или постоянной занятости; меры профилактики, которые помогут избежать выгорания; практики круговорота энергии, инструменты самомотивации и улучшения психологического и физического состояния.

Участие в вебинаре бесплатное. Подробности в сообществе департамента труда и занятости населения региона.