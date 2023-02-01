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Двойная трагедия произошла на трассе в Ишимском районе

Происшествия, 09:18 13 февраля 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двойная трагедия произошла на 289-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Ишимском районе в ночь с 12 на 13 февраля. В аварии погибли двое жителей Омской области.

Столкнулись Chery и большегруз Scania. Предварительно, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.

На месте ДТП скончались жители Омской области: 45-летний водитель и 56-летний пассажир Chery. В больницу доставлен 38-летний пассажир легкового автомобиля. Водитель фуры не пострадал.

Движение на трассе было частично ограничено, автоинспекторы пропускали транспорт в реверсивном режиме. Сейчас оно полностью восстановлено.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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