Двойная трагедия произошла на трассе в Ишимском районе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Двойная трагедия произошла на 289-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Ишимском районе в ночь с 12 на 13 февраля. В аварии погибли двое жителей Омской области.

Столкнулись Chery и большегруз Scania. Предварительно, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.

На месте ДТП скончались жители Омской области: 45-летний водитель и 56-летний пассажир Chery. В больницу доставлен 38-летний пассажир легкового автомобиля. Водитель фуры не пострадал.

Движение на трассе было частично ограничено, автоинспекторы пропускали транспорт в реверсивном режиме. Сейчас оно полностью восстановлено.