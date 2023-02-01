Базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской области пополнили 3 тыс. человек в 2022 году

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Почти на 3 тыс. человек увеличился состав региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области в 2022 году. В настоящее время она насчитывает 10 тыс. участников, сообщает информационный центр регионального правительства.

Это дети, подростки, студенты и работающая молодежь, добившиеся высоких результатов в спорте, творчестве, учебе и волонтерстве.

Участие в региональной базе предполагает программу поддержки: зачисление в углубленные и профильные классы вне конкурса, бесплатное участие в сменах "Кванторианских каникул", дополнительные баллы в отборе на "Губернаторскую елку", в делегацию в ВДЦ "Орленок" и другое.

Пополнить региональную базу данных детей и молодежи региона могут тюменцы в возрасте от 5 до 35 лет. Подробная информация об условиях участия размещена на сайте edo.72to.ru.