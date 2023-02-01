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Житель Сладковского района получил условный срок за 128 граммов конопли

Происшествия, 10:13 13 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Сладковского района получил четыре года условно с испытательным сроком в три года за изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере. Общая масса наркотика, обнаруженного при нем, составила 128 граммов, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что 8 августа 2022 года мужчина в ограде домовладения в д. Задонка Сладковского района нарвал макушки конопли. Фрагменты растения сложил в полимерный пакет и хранил его под крыльцом.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

Гражданин по месту жительства характеризуется положительно, находится в тяжелом материальном положении, проходит лечение после боевого ранения.

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# наркотики , суд

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