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Левые повороты к Обходу Тюмени с улицы Теплотехников закроют весной

Общество, 10:57 13 февраля 2023

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Левые повороты на примыкании ул. Теплотехников к Обходу Тюмени закроют весной. Встречные потоки разделят ограждающими устройствами, светофор демонтируют, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На этом участке трассы останется только пешеходный светофор, который будет включаться по требованию. Изменение схемы связано с запуском непрерывного движения по Обходу города.

Как заметили эксперты, автомобилисты, которые ежедневно ездят по данному участку, не раз жаловались на затруднения от развязки в сторону ул. Монтажников.

"Для изучения последствий изменения схемы движения проведено транспортное моделирование, которое показало, что автомобилисты для объезда будут пользоваться развязкой на пересечении на улице Монтажников и Обхода Тюмени, а также развязкой в районе ТЭЦ-2. Затруднений движения на данных участках изменение схемы не повлечёт. Напротив, существенно повысится безопасность движения", - заверили в ГУС.

Встречные потоки разведут на перекрестке с наступлением плюсовых температур. При необходимости будут вносить изменения в схему движения.

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# ГУС Тюменской области , обход Тюмени

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