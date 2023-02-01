Тюменцев приглашают на атмосферную выставку керамики, живописи и текстиля "Учитель и ученик"

| Фото: предоставила Ольга Неживенко | Фото: предоставила Ольга Неживенко

Керамика, живопись и текстиль представлены на выставке "Учитель и ученик", открывшейся в Тюменском государственном институте культуры по адресу ул. Пароходская, 27. Здесь собраны более 30 работ.

"Интересно рассматривать результаты взаимодействия наставников и студентов, особенно у дипломников. Работы отражают три направления: станковую живопись, художественную обработку керамики и художественный текстиль", - отметила доцент кафедры искусствоведения и изобразительных искусств ТюмГИК Ольга Неживенко.

Выставка будет работать в течение месяца, посетить ее могут все желающие, для этого при себе нужно иметь паспорт.

Возрастное ограничение: 14+

Евгения Тенегина