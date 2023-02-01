Организаторы конкурса "Инженеры будущего" ждут заявок от тюменцев

| Фото: детский технопарк "Кванториум" г. Тюмень во ВКонтакте | Фото: детский технопарк "Кванториум" г. Тюмень во ВКонтакте

Принять участие во всероссийском конкурсе юных изобретателей "Инженеры будущего" предлагают жителям Тюменской области. Заявки на участие в состязании, которое проводит Свердловская железная дорога, принимаются до конца февраля, сообщают организаторы.

За победу могут побороться преподаватели общеобразовательных, средних профессиональных учреждений, детских железных дорог и технопарков "Кванториум". При этом каждый наставник должен курировать не менее двух команд, состоящих из пяти учащихся в возрасте 13–17 лет.

Свердловская железная дорога объявляет всероссийский конкурс юных изобретателей "Инженеры будущего". Мероприятие направлено на развитие научно-технического творчества школьников, воспитание высококвалифицированных инженеров и технически грамотных специалистов.

"В рамках конкурса наставники пройдут двухдневный образовательный онлайн-курс по основам проектной деятельности. Затем участникам предложат темы проектов из числа актуальных технических задач подразделений ОАО "РЖД", требующих нестандартных решений. Школьники и студенты должны представить свой вариант решения той или иной задачи, описать возможные способы воплощения идеи в жизнь, а на финальном этапе – провести видеопрезентацию проекта", - отметили организаторы.

Участников команд, занявших призовые места, наградят сертификатами, дающими право целевого обучения в любом российском железнодорожном вузе.

Заявки на участие принимаются на сайте СвЖД.

Любовь Голышева