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О безопасном интернете расскажут тюменским школьникам волонтеры Национального центра помощи

Общество, 17:03 13 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Урок-беседу "Опасности в интернете" проведут в Тюмени для школьников волонтеры отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям 14 февраля. Мероприятие пройдет в рамках Всемирного дня безопасного интернета, сообщает пресс-служба центра.

Во время урока школьники узнают, что такое цифровой след, цифровая гигиена и интернет-зависимость, получат советы о том, как сделать своё пребывание в сети комфортным, продуктивным и безопасным. Волонтеры расскажут детям, как обезопасить себя от сетевых угроз, помогут сформировать знания о гигиене в Сети, а также расскажут о возможных нежелательных знакомствах и вовлечении в опасные сообщества.

Юных тюменцев также научат использовать образовательные материалы Лиги безопасного интернета.

Встреча пройдет в студии робототехники "Роботекс" (ул. Василия Подшибякина, 12) 14 февраля. Начало - в 18 часов. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8-982-922-78-84.

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# безопасный Интернет

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